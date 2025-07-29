انطلاق عملية امنية مشتركة لملاحقة بقايا داعش في سلسلة جبال حمرين

شفق نيوز - ديالى

باشرت قيادة عمليات ديالى بالحشد الشعبي وقيادة عمليات الجيش العراقي، فجر اليوم الثلاثاء، بتنفيذ عملية سريعة وخاطفة داخل سلسلة جبال حمرين.

وقالت هيئة الحشد في بيان اليوم، إن هذه العملية التي تنفذ من ثلاث محاور تأتي وفق معلومات استخبارية دقيقة بهدف القضاء على تواجد لبقايا خلايا داعش الإرهابية في المنطقة المذكورة.

وأضافت، أن العملية التي انطلقت بقصف تمهيدي مكثف من قبل المدفعية والهاونات على الأهداف الموضوعة مستمرة لغاية صدور هذا البيان.