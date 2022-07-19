انطلاق عملية امنية مشتركة بين الجيش والبيشمركة قرب إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية "الإرادة الصعبة" المشتركة بين قوات من الجيش العراقي والبيشمركة في جبال قره جوخ، لملاحقة عناصر (داعش).

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبعمل أمني مشترك، انطلقت فجر، اليوم الثلاثاء، المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في جبال قره چوخ".

وأضاف البيان أن "العملية شارك فيها قطعات من الفرقتين ١٤ و١٦ وتعزيز من رعائل الدبابات، وقطعات قوات البيشمركة من بينها قطعات زيرفان وقطعات المحور السادس، وقوات من جهاز مكافحة الارهاب، وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

وتابع البيان أن "هذه العملية المهمة جاءت ضمن العمل المشترك بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة وفق التفاهمات الأمنية، لدحر الإرهاب والجريمة بمختلف صورها".

وقره جوخ سلسلة جبلية واسعة تقع في قضاء مخمور جنوب شرقي نينوى بنحو 65 كيلومتراً، ويصل طولها إلى قرابة 40 كيلومترا، وتتميز بصعوبة تضاريسها وكثرة الكهوف والملاجئ والممرات الجبلية فيها، التي يصعب على السيارات والآليات العسكرية التقدم فيها.

ويقع قضاء مخمور بالضبط بين أربع محافظات في العراق والمحافظات هي اربيل كركوك نينوى و محافظة صلاح الدين، ويعد من أكثر المناطق خصوبة من الناحية الزراعية وبشكل خاص الزراعة الموسمية كالشعير والقمح واكثرية الناس يعملون على الزراعة والثروة الحيوانية للحصول على الريع.

ويتألف الطابع الأثني في مخمور من القوميتين الكوردية والعربية والأكثرية الساحقة من السكان هم من الكورد حيث يكونون 95% من نسبة السكان.

وقد اقتطع النظام السابق قضاء مخمور من محافظة اربيل والحقه بمحافظة نينوى بعد عام 1991 ليصبح القضاء من المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

يشار الى ان القوات العراقية قد بسطت سيطرتها على القضاء بعد احداث 16 اكتوبر عام 2017 في الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية بعد استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان.