انطلاق عملية امنية لملاحقة داعش شرق بحيرة حمرين في ديالى

شفق نيوز/ قالت قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي صباح اليوم الأربعاء إنها أطلقت عملية أمنيّة من عدة محاور لملاحقة فلول تنظيم داعش شرق بحيرة حمرين.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن العملية إنطلقت من أربعة محاور شرق بحيرة حمرين في المنطقة المحصورة بين سلسلة جبل قزل رباط وجبل دراوشكة بمساحة تبلغ 130 كم 2.

وأشار البيان إلى أن العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتفتيش المنطقة وتأمينها، وشاركت في تنفيذ العملية الألوية اللواء الأول والرابع و20 و 110.

وقبل أيام قلائل أطلق الجيش العراقي والحشد الشعبي عملية أمنية مشتركة في سلسلة جبال حمرين في ديالى أسفرت عن تدمير أهداف للتنظيم المتشدد.