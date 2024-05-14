انطلاق عملية امنية "كبرى" في صلاح الدين رداً على هجوم داعش

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، بانطلاق عملية امنية "كبرى" في محافظة صلاح الدين رداً على الهجوم الذي شنه مسلحو تنظيم داعش على موقع للجيش العراقي مما أسفر عن سقوط خمسة جنود ضحايا واصابة آخرين.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية شرعت صباح اليوم بالعملية من ثلاثة محاور في منطقة "العيث" التابعة لمحافظة صلاح الدين لملاحقة منفذي الهجوم من عناصر التنظيم المتشدد.

وسقط ضابط وأربعة جنود عراقيين ضحايا فيما أُصيب خمسة آخرون بجروح في صدهم هجوما مساء أمس الأثنين شنه تنظيم داعش على نقطة للجيش بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

ومساء أمس نعت وزارة الدفاع العقيد الركن "خالد ناجي وساك" آمر الفوج الثاني لواء المشاة الـ93 فرقة المشاة الـ21، والذي سقط ضحية، مع عدد من مقاتلي الفوج نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية.