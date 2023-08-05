انطلاق عمليات أمنية بين حدود ثلاث محافظات عراقية لحماية أبراج الطاقة

شفق نيوز/ بعد تكرار عمليات استهداف أبراج نقل الطاقة مؤخرا، مما تسبب حدوث أضرار جسيمة في منظومة شبكة الكهرباء الوطنية وانهيارها قبل أيام، انطلقت قبل ظهر اليوم عملية تفتيش الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات (غرب نينوى - صلاح الدين - الجزيرة).

وتأتي هذه العملية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في إدامة الضغط على العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية خاصة حماية أبراج الطاقة الكهربائية ، وبإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، بحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقي.

ووفقا للبيان فقد شرعت قيادة عمليات غرب نينوى من خلال (فرقتي المشاة 15 و20 - قيادة حرس الحدود المنطقة السادسة - وقطعات الحشد الشعبي) بواجب تفتيش وتطهير جزيرة الحضر والحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين والجزيرة ضمن قاطع المسؤولية

أما قيادة عمليات صلاح الدين، فقد شرعت والقطعات الملحقة بها من خلال (لواءي المشاة 91 -95) الفرقة 21 و (فوج سوات قيادة شرطة محافظة صلاح الدين) بواجب تفتيش وادي الثرثار والقرى شرق وادي الثرثار.

من جانبها شرعت قيادة عمليات الجزيرة من خلال (فرقة المشاة السابعة - لواء مغاوير القيادة) والقطعات الملحقة بها ولواء 57 حشد عشائري بواجب بحث وتفتيش الأماكن بإتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات غرب نينوى.