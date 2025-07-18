انطلاق عمليات مشتركة في الصحراء لتعقب مطلقي المسيرات في العراق

شفق نيوز- نينوى/ صلاح الدين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، الشروع بعملية تفتيش واسعة شملت العديد من الأماكن في صحراء الحضر في قاطعي غرب نينوى وصلاح الدين.

جاء ذلك، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، وبإشراف ميداني من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب والقادة الميدانيين وبالتنسيق مع قيادة عمليات غرب نينوى وصلاح الدين وقيادات الحشد الشعبي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضحت القيادة، وفق البيان، أن هذه العملية تأتي لتدقيق ومتابعة معلومات مهمة ذات علاقة بإحباط نوايا ومحاولات لاستهداف القطعات الأمنية والأهداف الحيوية في البلاد.

وأشارت إلى أن "عمليات الاستهداف الأخيرة لمنشآت وحقول نفطية وبعض محاولات استهداف القواعد والمعسكرات هي اعتداء آثم وخطير يقوض كل الجهود الرامية لاستقرار العراق وحملات البناء والتنمية، وستقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد ومصالحها العليا او من يتعاون معهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".