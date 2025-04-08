انطلاق عمليات عسكرية شمال راوة باتجاه جزيرة نينوى

شفق نيوز/ انطلقت، فجر اليوم الثلاثاء، عمليات عسكرية لتفتيش شمال راوة في محافظة الانبار باتجاه جزيرة نينوى ضمن قاطع عمليات الجزيرة لملاحقة فلول عناصر تنظيم داعش وتأمين تلك المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم، إن العمليات نفذتها قطعات الجيش والقوات الخاصة وباسناد طيران الجيش وطائرات القوة الجوية واستطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية، وبمشاركة الجهد الهندسي لمديرية الهندسة العسكرية.

ويشرف رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، على تلك العمليات العسكرية فقد وصل في وقت سابق من صباح اليوم الى مقر قيادة عمليات الجزيرة؛ لمتابعة جاهزية القطعات وانفتاح النقاط في قاطع المسؤولية.