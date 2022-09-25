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انطلاق عمليات تفتيش عن الأسلحة في المناطق المحيطة بالخضراء

Category: أمـن

Date: 2022-09-25T20:01:46+0000
انطلاق عمليات تفتيش عن الأسلحة في المناطق المحيطة بالخضراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بانطلاق عمليات تفتيش عن الاسلحة في المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة الفرقة الاولى شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها أطلقت عملية تفتيش واسعة عن الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ضمن قاطع المسؤولية مع التأكيد على المناطق المجاورة (للمنطقة الخضراء) الجادرية، كرادة داخل وخارج، العرصات، كمب سارة، البتاوين، الزعفرانية".

كما شملت التوجيهات الأمنية، "تطهير المناطق ومنع المشاغبين والمسلحين الخارجين عن القانون وجعل المنطقة آمنة وفرض هيبة الدولة". وشددت التوجيهات الامنية على "تأمين قاطع المسؤولية مع التأكيد على المناطق المجاورة للمنطقة الخضراء".

وقال المصدر، إن "اي منطقة تتوفر عنها معلومات استخبارية بوجود مستودعات او أكداس الاسلحة يجب جعلها خالية من العجلات المسلحة وفرض سلطة القانون".

وحثت التوجيهات الامنية الاجهزة الامنية والاستخبارية على "ضرورة معرفة النوايا المستقبلية للاطراف المتنازعة سياسياً، لوضع الحلول والمعالجات لمنع تطور المواقف التي تؤثر على امن الشارع العراقي".

كما طالبت القيادة الأمنية بـ"تفعيل الجهد الاستخباري وتسخير المصادر البشرية".

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