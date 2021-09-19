انطلاق حملة لتفكيك الألغام في الأنبار.. و"المنازل المفخخة" ليست ضمن المهام

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني في الأنبار، يوم الأحد، انطلاق حملة لتفكيك الألغام بالمحافظة، فيما أشارت إلى أن المنازل المفخخة ليست ضمن أعمالها.

وقال مدير الدفاع المدني، العميد محمد درويش، لوكالة شفق نيوز، إن "شعبة معالجة القذائف غير المنفلقة في المديرية أطلقت حملة لإتلاف أكثر من 380 لغم بأنواع وأحجام مختلفة وبمناطق متفرقة من المحافظة ومنها مدن الرمادي والفلوجة".

وأضاف درويش، أن "العملية نفذت بالتنسيق مع كتيبة هندسة الميدان في الفرقة العاشرة التابعة لقوات الجيش العراقي"، مبيناً أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة تهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وتخليص المناطق من المخلفات الحربية التي خلفها تنظيم داعش".

ولفت إلى وجود بعض المخلفات الحربية "يصعب التخلص منها"، في مناطق مختلفة من قضاء القائم غربي الأنبار، لكن "التنسيق مستمر مع دائرة شؤون الألغام وكتيبة هندسة الميدان وقيادة عمليات الجزيرة، بهدف تأمينها".

وبشأن المنازل المفخخة، أشار درويش، إلى أن "العبوات الناسفة والمنازل المفخخة هي ضمن اختصاص مديرة مكافحة المتفجرات والكتيبة الهندسية التابعة لقوات الجيش، وليس من اختصاص الدفاع المدني".

وفي الأنبار، عدد غير قليل من المنازل المفخخة بالكامل، وخصوصا في مناطق راوه وجنوب الفلوجة، التي لم يعد إليها أصحابها منذ اجتاح داعش لمدنهم وحتى اللحظة.