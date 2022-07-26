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انطفاء تام للكهرباء في مناطق بصلاح الدين جراء انفجارات استهدفت أبراج الطاقة

Category: أمـن

Date: 2022-07-26T10:22:19+0000
انطفاء تام للكهرباء في مناطق بصلاح الدين جراء انفجارات استهدفت أبراج الطاقة

شفق نيوز/ تعرضت أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق في قرية "قرحة قازان"، قرب قضاء الحويجة بمحافظة صلاح الدين، الى استهداف بعبوات ناسفة أدت الى انفصال خطي (ملا عبد الله القديمة _ شمال سامراء _دور ملا القديمة).

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان، أن "الاستهداف وقع بعد منتصف ليل الاثنين، وتسبب العمل التخريبي بسقوط اربعة ابراج بالكامل".

وقالت: "بذلك أصبحت متنقلات مناطق (الناعمة، عجيل) والتي تغذي مناطق سكنية في تلك المنطقة، ومتنقلة حمرين التي تغذي نفط وغاز الشمال في حالة انطفاء تام".

ولفت إلى أن "ملاكات الوزارة في استنفار تام للعمل على إصلاح الضرر".

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