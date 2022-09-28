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انسحاب للقوات الأمنية من مقدمة جسر الجمهورية مع تقدم المتظاهرين وارتفاع حصيلة الإصابات

Category: أمـن

Date: 2022-09-28T14:24:29+0000
انسحاب للقوات الأمنية من مقدمة جسر الجمهورية مع تقدم المتظاهرين وارتفاع حصيلة الإصابات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بانسحاب القوات الأمنية من خط الدفاع الأول على وسط العاصمة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات بين صفوف القوات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن المتمركزة على جسر الجمهورية وتحديداً على الكتل الكونكريتية التي تقطع الطريق إلى المنطقة الخضراء، انسحبوا من أمام المتظاهرين".

وبين أن "القوات انسحبت بعد استعانة المتظاهرين بآليات (شفل) لإسقاط الكتل الكونكريتية للسماح للمتظاهرين بالتوجه إلى المنطقة الخضراء".

وأشار المصدر إلى أن "ثلاثة منتسبين من القوات الأمنية المتمركزة على جسر الجمهورية أصيبوا بالحجارة التي يقذفها المتظاهرون باتجاههم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

واليوم انطلقت تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على عقد مجلس النواب جلسة للتصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصوّت النواب على رفض الاستقالة، كما تضمنت الجلسة انتخاب النائب الكوردي الفيلي محسن المندلاوي نائباً أولاً لرئيس مجلس النواب.

وأثناء انعقاد الجلسة تعرضت المنطقة الخضراء لقصف بثلاث قذائف سقطت إحداها في مرآب مجلس النواب، والأخرى قرب نصب الجندي المجهول، والثالثة في مكان آخر من المنطقة، ما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة منتسبين وتسبب بأضرار مادية.

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