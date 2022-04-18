انسحاب قوة موالية للعماليين بعد اشتباك مع الجيش العراقي في سنجار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بانسحاب عناصر "ايزيدخانة" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، من نقطة عسكرية في قضاء سنجار، بعد اشتباك مع الجيش العراقي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الجيش العراقي وبعد أن أطلق عيارات نارية على مبنى أسايش الايزدخانة، داخل مركز القضاء، أدى إلى ترك مسلحي الايزدخانة لموقع المبنى".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، للوكالة، باندلاع اشتباكات بين قوات "ايزديخانة" الموالية لحزب العمال الكوردستاني، والجيش العراقي، وذلك بعد رفض هذه القوة طلباً من الجيش بترك نقطة عسكرية لهم، في مجمع دكوري شمالي قضاء سنجار

وذكر المصدر، أن "الاشتباكات المسلحة بين الطرفين، أدت إلى اصابة 4 اشخاص، اثنين من قوات ايزديخانة، واحد جنود الجيش واخر مواطن من سكنة المجمع".