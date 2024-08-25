انسحاب قوات الحشد من موقع بئر نفطية بمناطق التماس مع البيشمركة بحدود كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، بانسحاب الحشد الشعبي من منطقة "السيد" بعدما سيطر عليها، صباح اليوم الأحد، مؤقتا، لبسط الأمن فيها تمهيدا لدخول شركات نفطية للعمل في بئر نفطية بالمنطقة التي تقع بالحدود مع اقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الموقع الذي سيطر عليه الحشد الشعبي في قرية السيد عند أطراف ناحية قرة تبة شمال شرقي ديالى، يضم بئرا للنفط وهو ضمن جولات تراخيص الحكومة الاتحادية، ومن مسؤولية الحشد الشعبي بسط الأمن وتمشيط المنطقة قبل دخول الشركات للعمل في الموقع النفطي".

وأضاف أن"الحشد الشعبي استطلع المنطقة وانسحب حاليا، فيما سيعاود الانتشار ونشر نقاط خلال الفترة المقبلة تمهيدا لاستثمار البئر من قبل الشركات الأجنبية التي منح إليها".

في غضون ذلك أكد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن قوات الحشد الشعبي انسحبت من حدود مناطق نفوذ قوات البيشمركة صباح اليوم في حدود إدارة منطقة كرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن قوات الحشد الشعبي جاءت لوقت قليل وقد تم أخبارها من قبل قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني بأن تلك المناطق غير تابعة لها ولا يسمح لها بالبقاء وهذا يتطلب مغادرة المكان، مردفا بالقول إن قوات الحشد قد غادرت المكان فعلا.