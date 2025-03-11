انسحاب "حفظ القانون" من محيط السفارة السورية في بغداد

شفق نيوز/ انسحبت وحدات "حفظ القانون" الأمنية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، من محيط السفارة السورية في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد، بعد تأمينها بالكامل وعدم تسجيل أي تهديدات أمنية أو احتجاجات في محيطها.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز بأن القوات الأمنية تأكدت من استقرار الوضع حول السفارة، مشيرًا إلى عدم وجود أي تظاهرات أو مخاطر تهدد أمنها.

وكانت القوات الأمنية قد انتشرت في محيط السفارة خلال الفترة الماضية كإجراء احترازي تحسبًا لأي طارئ، قبل أن تقرر الانسحاب بعد تقييم الوضع الأمني وضمان استقراره.

وأكد المصدر أن القوات الأمنية ستواصل مراقبة الأوضاع في المنطقة عن طريق الدوريات الاعتيادية لضمان عدم حدوث أي تطورات قد تستدعي التدخل مجددًا.