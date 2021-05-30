انسحاب الآليات العسكرية من جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بسحب الآليات العسكرية من تقاطع مصفاة الدورة والتي نشرتها قيادة عمليات بغداد على خلفية التوتر الذي حصل بسبب اعتقال قائد عمليات الحشد قاسم مصلح.

ووفقا للمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن المدرعات والعربات العسكرية التي انتشرت قبل ثلاثة أيام تم التوجيه بسحبها.

وأضاف المصدر أن تقاطع مصفاة الدورة أصبحت خالية من تلك الآليات العسكرية.

ومنذ أن اعتقلت السلطات العراقية قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق قاسم مصلح يوم الأربعاء الماضي شهدت العاصمة بغداد توترا ملحوظا بعد انتشار قوات للحشد واغلاق المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مباني حكومية والبرلمان العراقي اضافة الى ممثليات وبعثات الدول الدبلوماسية.