انذار "ج" في العراق وانتشار أمني كثيف بمساحات محددة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم، بدخول جميع القطعات الأمنية في حالة الإنذار القصوى "ج"، مع انتشار كامل ضمن قواطع المسؤولية، والتحكم بالمداخل والسيطرات، استعداداً لأي طارئ.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن توجيهات صدرت أمس بضرورة انتشار القوات في المساحات الفارغة، عقب الهجوم الذي استهدف مطار بغداد.

وبين، أن هذا الإجراء جاء تحسباً من احتمال وقوع هجمات تستهدف المقرات الخاصة بالبعثات الأمريكية، بينما أشار إلى أن الانتشار الأمني في المنطقة الخضراء للفرقة الخاصة يُعد إجراءً طبيعياً.

من جهة أخرى، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، بأن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قام بزيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد لمتابعة التطورات.

يأتي هذا الإجراء الأمني المتشدد بالتزامن مع تصاعد التوتر في المنطقة بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف إسرائيل، مما دفع البعثات الدبلوماسية لاتخاذ تدابير احترازية.