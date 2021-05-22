اندلع بسبب "شاحن موبايل".. إنقاذ نزلاء وإخماد حريق بأحد فنادق كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، عن إنقاذ نزلاء وإخلاء آخرين بإخماد حريق اندلع داخل فندق وسط كربلاء.

واشارت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى أن "فرقها تمكنت من انقاذ 5 نزلاء اصيبوا بحالات اختناق شديد نتيجة احتراق غرفة في الطابق الرابع داخل فندق المرجان السياحي الواقع في شارع العباس وسط محافظة كربلاء".

ولفتت الى أن "فرق الدفاع المدني باشرت باخراج المصابين وتقديم الانعاش الرئوي أولاً ثم تنفيذ عمليات اخلاء لجميع النزلاء والبالغ عددهم 20 نزيلا من داخل الفندق بالتزامن مع عمليات اخماد النيران والسيطرة على السنتها ومنع اتساعها الى الغرف المجاورة وانهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وتابعت ان "سبب الحادث كان نتيجة احتراق شاحن موبايل داخل الغرفة المحترقة بادئ الامر".