اندلاع نزاع عشائري وجريمة قتل في ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باندلاع نزاع عشائري في قضاء كرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار، فيما قُتل شاب على يد صديقه في حادث منفصل بقضاء الفجر شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع في قضاء كرمة بني سعيد على خلفية قضية قتل قديمة، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة.

وأضاف أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفرضت سيطرتها بالقوة على النزاع، كما اعتقلت العشرات من المشاركين فيه وصادرت أسلحة مختلفة من طرفي النزاع.

وفي حادث آخر، ذكر المصدر أن شاباً قُتل على يد صديقه باستخدام آلة حادة (سكين) إثر شجار بينهما في قضاء الفجر شمالي ذي قار.

وأوضح أن قوة أمنية طوقت موقع الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، كما لاحقت الجاني وتمكنت من اعتقاله، حيث جرى توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.