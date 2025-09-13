اندلاع نزاع عشائري مسلح قرب منزل وزير النقل العراقي

شفق نيوز- ذي قار

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، باندلاع نزاع عشائري قرب منزل وزير النقل رزاق محيبس شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " نزاعاً عشائرياً اندلع، ظهر اليوم، في قرية الأحرار بقضاء الغراف شمال محافظة ذي قار قرب منزل وزير النقل الحالي رزاق محيبس"، لافتا إلى أن " النزاع اندلع بسبب خلافات سابقة بين الطرفين".

وبين المصدر، ان " قوات امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت باقتحامه وفرض السيطرة عليه بالقوة دون تسجيل أي خسائر بشرية تذكر بين طرفي النزاع".