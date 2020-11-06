اندلاع نزاع عشائري في البصرة

Category: أمـن

Date: 2020-11-06T20:00:04+0000

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري في محافظة البصرة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "النزاع اندلع في منطقة الماجدية في قضاء الهارثة بالبصرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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