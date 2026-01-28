اندلاع نزاع عشائري عنيف في الشطرة جنوبي العراق

شفق نيوز– ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، باندلاع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي "بني سعيد" و"الهلاليين" في قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن دوافع اندلاع النزاع ما تزال غير معروفة حتى الآن، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تواجه صعوبة في السيطرة على الموقف، في ظل استمرار الاشتباكات بين الطرفين.

وأضاف أن النزاع لا يزال مستمراً حتى لحظة إعداد الخبر، من دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية في صفوف العشيرتين.