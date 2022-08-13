قتيل وجريح بنزاع عشائري "عنيف" شمالي ذي قار (تحديث)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم السبت، باندلاع نزاع عشائري وصفه بـ"العنيف" شمالي محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن نزاعا عشائريا نشب بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار بين عشيرتي (الخنافرة والفرطوس) بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

وأشار إلى سقوط قتيل وجريح لغاية الان بالنزاع الدائرة في المدينة، مبينا أن القوات الأمنية تواجه صعوبة في فرض السيطرة عليه، وهو يجري بصورة متقطعة.

هذا وكثفت الادارة المحلية في القضاء من اتصالاتها مع الجهات العليا في مركز المحافظة لغرض طلب التعزيز الأمني من قيادة عمليات سومر وهي بالطريق للقضاء، وفقا لمراسل وكالتنا.