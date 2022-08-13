سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قتيل وجريح بنزاع عشائري "عنيف" شمالي ذي قار (تحديث)

Category: أمـن

Date: 2022-08-13T19:51:48+0000
قتيل وجريح بنزاع عشائري "عنيف" شمالي ذي قار (تحديث)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم السبت، باندلاع نزاع عشائري وصفه بـ"العنيف" شمالي محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن نزاعا عشائريا نشب بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار بين عشيرتي (الخنافرة والفرطوس) بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

وأشار إلى سقوط قتيل وجريح لغاية الان بالنزاع الدائرة في المدينة، مبينا أن القوات الأمنية تواجه صعوبة في فرض السيطرة عليه، وهو يجري بصورة متقطعة.

هذا وكثفت الادارة المحلية في القضاء من اتصالاتها مع الجهات العليا في مركز المحافظة لغرض طلب التعزيز الأمني من قيادة عمليات سومر وهي بالطريق للقضاء، وفقا لمراسل وكالتنا.

related

"الأباتشي كادت تتدخل".. نزاع عشائري طاحن يحرق مركزاً صحياً جنوبي العراق

Date: 2021-09-16 05:23:24
"الأباتشي كادت تتدخل".. نزاع عشائري طاحن يحرق مركزاً صحياً جنوبي العراق

سقوط جريحين بنزاع عشائري طاحن جنوبي العراق

Date: 2022-01-02 08:40:31
سقوط جريحين بنزاع عشائري طاحن جنوبي العراق

تفاصيل مثيرة عن مقتل ضابط كبير في ذي قار: اغتيل بقناص متطور

Date: 2022-04-23 13:55:58
تفاصيل مثيرة عن مقتل ضابط كبير في ذي قار: اغتيل بقناص متطور

قتيل وجريحان بعد انهيار هدنة عشائرية في ذي قار

Date: 2021-09-16 15:42:28
قتيل وجريحان بعد انهيار هدنة عشائرية في ذي قار

توتر أمني جنوبي العراق

Date: 2021-10-07 06:49:32
توتر أمني جنوبي العراق

قوة عسكرية تحيط بقضاء جنوبي العراق بعد هجوم على مضيف شيخ عشيرة

Date: 2022-04-20 06:05:26
قوة عسكرية تحيط بقضاء جنوبي العراق بعد هجوم على مضيف شيخ عشيرة

مقتل وإصابة 7 أشخاص في نزاع "طاحن" بذي قار

Date: 2021-10-18 16:40:16
مقتل وإصابة 7 أشخاص في نزاع "طاحن" بذي قار

مقتل شخص وإضرام النار بمنازل في نزاع عشائري جنوبي العراق

Date: 2022-07-01 10:38:05
مقتل شخص وإضرام النار بمنازل في نزاع عشائري جنوبي العراق