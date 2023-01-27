اندلاع نزاع عشائري عنيف شرقي العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أفادت الشرطة العراقية، يوم السبت، بإندلاع نزاع عشائري عنيف في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن نزاعا اندلع بين عشيرتي "كعب"، و"العكيل" في تلك المنطقة، وقد استخدم الجانبان خلال الإشتباكات التي دارت بينهما مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة.

في غضون ذلك قال شهود عيان، إن دوي تبادل إطلاق النار الكثيف سمع به المواطنون الذين يقطنون المناطق المحيطة بمنطقة النزاع مما أحدث ذعراً بينهم.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.