اندلاع نزاع عشائري عنيف جنوبي الناصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، باندلاع نزاع عشائري عنيف جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين عشيرتين في ناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "النزاع اندلع بسبب خلاف على قطعة أرض".

وبين المصدر، ان " النزاع العشائري مستمر لغاية كتابة الخبر ومن دون اي اصابات بين الطرفين"، موضحا ان "القوات الامنية دخلت باشتباك مسلح مع جهتي النزاع من اجل السيطرة عليه".