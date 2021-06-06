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اندلاع نزاع عشائري "طاحن" في ذي قار وقوات الأمن تحصي الضحايا فقط

Category: أمـن

Date: 2021-06-06T20:17:21+0000
اندلاع نزاع عشائري "طاحن" في ذي قار وقوات الأمن تحصي الضحايا فقط

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بذي قار، يوم الأحد، بوقوع نزاع عشائري طاحن شمالي المحافظة، والقوات الأمنية هناك منعت من التدخل من قبل المتنازعين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعا عشائريا طاحنا وقع في منطقة حي الزهراء بقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية، بين أفراد من عشيرة الفرطوس".

وأوضح أن "النزاع استخدمت فيه أسحلة خفيفة ومتوسطة، ومايزال مستمراً حتى الساعة"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية مُنعت من الدخول من قبل الأفراد المتقاتلين فيما بينهما".

وبين المصدر، أن "سبب وقوع النزاع هو حادثة قتل قديمة بين الطرفين"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية ماتزال تحصي عدد الجرحى في النزاع، والذي تجاوز 5 أشخاص بينهم اثنان بحالة خطرة جدا".

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