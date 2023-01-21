اندلاع نزاع عشائري طاحن جنوبي العراق والأمن يداهمه ويصادر "أسلحة إيرانية" الصنع

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، باندلاع نزاع عشائري طاحن شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً اندلع بين عشيرتي آل لعيبي وآل مكطوف التابعتين لعشائر آل إبراهيم في قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "النزاع اندلع بسبب خلافات سابقة بين الطرفين"، مشيراً إلى ان "فوجين امنيين تابعين لشرطة المحافظة داهما قرية آل حسن (مكان النزاع العشائري) وقاما بايقافه بالقوة، ثم مداهمة منازل المتسببين بالنزاع العشائري ومصادرة اسلحة ايرانية من منازلهم بينها (سلاح GC مع مخازن عتاد ونواظير حرارية ليلية)، ورمان يدوي مجهول النوع".