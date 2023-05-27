اندلاع نزاع عشائري طاحن "بالمتوسطة بالهاونات" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، باندلاع نزاع عشائري طاحن بالأسلحة "المتوسطة والهاونات" شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا طاحنا اندلع بين عشيرتي (عتاب و گراغول) بقضاء النصر شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن " النزاع استخدمت فيه أسلحة متوسطة وثقيلة بالهاونات".

وبين المصدر، ان " المعلومات الاولية عن النزاع تشير الى اصابة مواطنين اثنين"، موضحا ان "سبب اندلاع خلافات سابقة بين الطرفين".