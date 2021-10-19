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اندلاع نزاع عشائري جديد في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-10-19T20:29:44+0000
اندلاع نزاع عشائري جديد في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بوقوع نزاع عشائري جديد شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نزاعا عشائريا وقع بقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عشيرتي (الدبات والتومان) واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين المصدر، أن "سبب الحادث يعود إلى حادث تفجير احد المحال التجارية وسط القضاء قبل فترة من الان"، مؤكدا أن "النزاع يجري بصورة متقطعة بين الطرفين ".

وأفاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ، امس الاثنين، بمقتل واصابة 7 أشخاص بنزاع عشائري "طاحن" في القضاء الواقع جنوبي محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "نزاعا عشائريا وقع بناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بين عشيرتي (ال زبيد) و(ال شدود) استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين المصدر المحلي، أن "النزاع خلف حتى الآن قتيلين و5 جرحى أحدهم بحالة خطرة من طرفي النزاع "، مؤكدا أن" قوة أمنية نقلت الجثتين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما، فيما الجرحى إلى مستشفى سوق الشيوخ لتلقي العلاج اللازم ".

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