اندلاع نزاع عشائري بين برلماني سابق وأبن عمه والأمن يتدخل

شفق نيوز/ اندلع نزاع عشائري كبير في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بين برلماني سابق وأبن عمه.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع اندلع بين امير قبيلة الدبات عبدالامير ال تعيبان وهو نائب سابق وبين ابن عمه حسن ال تعيبان واستخدم فيه الرصاص المتوسط".

واوضح المصدر، ان "قوة امنية كبيرة توجهت لمنطقة الحادث، وقامت بالسيطرة عليه، حيث تبين ان سبب النزاع وجود خلاف عائلي ولا توجد أضرار مادية أو بشرية وتم عقد هدنة بين طرفي المشاجرة".