اندلاع نزاع عشائري بسبب أرض زراعية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، باندلاع نزاع عشائري جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعا عشائريا اندلع بين افراد من عشيرة عگيل بمنطقة ناظم كرمة حسن في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة"، لافتا إلى ان "النزاع اندلع بسبب خلاف على ارض زراعية".

واشار المصدر، إلى ان " قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت باحتواء الموقف واعتقال 10 من الأفراد المشاركين بالنزاع ".

على الجانب الاخر، فككت قوة امنية مختصة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية عبوتين محليتي الصنع تم وضعهما داخل احد المنازل بالقضاء.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن القوة تمكنت من تفكيك عبوتين محليتي الصنع عبارة عن وعاء معدني بداخلهما مادة متفجرة C4 وقداحة ملقاة داخل منزل المواطن ( ا ج ع ) يبلغ من العمر 26 عاماً من سكنة قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية دون اصابات تذكر، مشيرا الى أن "الأجهزة الامنية فتحت تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة ملابساته ".