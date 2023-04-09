اندلاع نزاع طاحن بسبب ارض زراعية جنوبي العراق وسقوط جريحين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، باندلاع نزاع عشائري طاحن في مدينة الناصرية جنوبي العراق بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "نزاعا عشائريا طاحناً اندلع بين افراد من عشيرة (آل سفاح) استخدمت فيه اسلحة خفيفة ومتوسطة في ناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "النزاع اندلع بين الطرفين بسبب خلاف على ارض زراعية"، لافتا إلى ان "جريحين سقطا بسبب النزاع".

واضاف، ان "قوات امنية كبيرة دخلت الناحية وسيطرت على النزاع، ولاحقت الفاعلين الذين هرب بعضهم باتجاه مناطق الاهوار، فيما القت القوات الأمنية على 5 من المشاركين في النزاع".