اندلاع نزاع بالاسلحة المتوسطة اثر انهيار هدنة عشائرية في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بانهيار الهدنة بين عشيرتي البو حمودي والهصاصرة شرقي محافظة ذي قار وتجدد النزاع العشائري بينهما.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "الهدنة التي عقدت بين عشيرتي البو حمودي والهصاصرة انهارت بعد عدة ساعات من توقيعها، فيما استخدم أفراد العشيرتين مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في نزاعهما".

وتابع المصدر، أن "أحد أفراد عشيرة الهصاصرة ويدعى (ق. ج) قد قتل نتيجة الهجوم على قرية البو حمودي من عدة محاور".

وأشار المصدر، إلى أن "التوتر بين الطرفين اندلع بعد انتهاء الزيارة الأربعينية مباشرة، حيث قام افراد من قرية البو حمودي بقطع طريق زراعي يستخدمه أفراد عشيرة الهصاصرة لتنقلهم بحجة أن الأرض عائدة لهم ولن يسمحوا لاحد بالمرور عبرها".