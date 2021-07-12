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فاجعة في مستشفى ذي قار.. وفيات وإصابات وعشرات المفقودين (تحديث)

Category: أمـن

Date: 2021-07-12T19:23:03+0000
فاجعة في مستشفى ذي قار.. وفيات وإصابات وعشرات المفقودين (تحديث)

شفق نيوز/ أفادت مصادر طبية وأمنية بسقوط وفيات وإصابات وفقدان أثر العشرات في الحريق الكبير الذي نشب في مركز لعزل مصابي فيروس كورونا بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وتفحمت جثثهم وأصيب 14 آخرون بحروق واختناق في حصيلة أولية للحريق المشتعل في مركز الشفاء بمستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية.

كما تحدثت المصادر عن مصير مجهول لأكثر من 50 مصابا بفيروس كورونا مع مرافقيهم داخل مركز الشفاء، مشيرة إلى أن "هناك نفيرا عاما من الفرق الطبية واستدعاء المجازين بسبب الكارثة".

في الأثناء، ما تزال فرق الدفاع المدني تعمل على احتواء الحريق وسط تجمهر الناس في المكان.

وعادة، تحتوي مراكز عزل مصابي فيروس كورونا على الكثير من اسطوانات الاوكسجين التي تحدث انفجارات هائلة حال وصول النيران إليها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع حادث حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والخاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أسطوانة اكسجين.

ووفق وزارة الداخلية العراقية فإن الحادث خلف 82 قتيلاً و110 جريحاً، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان قالت إن الحريق خلف 130 قتيلاً.

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