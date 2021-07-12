اندلاع حريق "كبير" جنوب بغداد.. صور + فيديو

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، أن 18 فرقة اطفاء وانقاذ تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل جملون متخذ كـ مخزن للحبيبات البلاستيكية والاسفنج في منطقة عويريج جنوب بغداد .

وبحسب بيان للمديرية، ورد إلى وكالىة شفق نيوز، فأن فرق الدفاع المدني بذلت جهوداً كبيرة للحيلولة دون اتساع السنة اللهب الى المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث بعد ان نجحت بوضع ساتر مائي لعزل الاجزاء المحترقة عن ما يجاورها من خزين للمواد المذكورة.

وأضاف البيان، أنه رغم صعوبة اخماد المواد البلاستيك والاسفنج وانبعاثاتها الغازية السامة المعرقلة لجهد الدفاع المدني تمكنت الفرق المشاركة من احتواء الحريق والاخماد التام بوقت قياس حال دون زيادة الخسائر المادية داخل الجملون المحترق وانهت الحريق دون تسجيل اصابات .

وطلب الدفاع المدني استدعاء خبير الادلة الجنائية وفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .