اندلاع حريق قرب مطار بغداد الدولي

السنة اللهب تتصاعد من مكان الحريق

شفق نيوز- بغداد

اندلع حريق، يوم الأربعاء، في مساحات من الأراضي ضمن محيط مطار بغداد الدولي، فيما توجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني استنفرت لمكافحة حريق كبير اندلع في مساحات مغطاة بالأعشاب والحشائش وتحوي على حديد مستخدم (سكراب) ضمن محيط مطار بغداد الدولي.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على امتداد النيران التي اندلعت بمساحة من الاعشاب والسكراب والمستهلكات في مطار بغداد الدولي، وأنها مستمرة بعمليات المكافحة.