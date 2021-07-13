اندلاع حريق قرب مستشفى في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عن سيطرة فرقها على حادث حريق كرفان مجاور لمستشفى الصفوة في الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل كرفان مشيد من السندويج بنل سريع الاشتعال بمساحة 12×4 متر متخذ جزءا منه لخزن المواد البلاستيك والجزء الاخر كمنام للعمال تابع الى احدى شركات العاملة في مجال المقاولات العامة ،ومجاور لمستشفى الصفوة في قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار".

وأوضحت أن "الفرق طوقت النيران وابعدت خطرها عن المستشفى القريب وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

واشارت الى أن "سبب الحريق كان نتيجة عطب كهربائي في جهاز التكييف".