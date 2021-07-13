سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اندلاع حريق قرب مستشفى في الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-07-13T15:36:38+0000
اندلاع حريق قرب مستشفى في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عن سيطرة فرقها على حادث حريق كرفان مجاور لمستشفى الصفوة في الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل كرفان مشيد من السندويج بنل سريع الاشتعال بمساحة 12×4 متر متخذ جزءا منه لخزن المواد البلاستيك والجزء الاخر كمنام للعمال تابع الى احدى شركات العاملة في مجال المقاولات العامة ،ومجاور لمستشفى الصفوة في قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار".

وأوضحت أن "الفرق طوقت النيران وابعدت خطرها عن المستشفى القريب وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

واشارت الى أن "سبب الحريق كان نتيجة عطب كهربائي في جهاز التكييف".

related

الأنبار.. مصرع امرأة و3 أطفال في حريق بمخيم للنازحين

Date: 2021-04-15 20:08:34
الأنبار.. مصرع امرأة و3 أطفال في حريق بمخيم للنازحين

صور .. اندلاع حريق هائل بمحطة طاقة حرارية اقصى جنوب العراق

Date: 2019-08-14 15:41:26
صور .. اندلاع حريق هائل بمحطة طاقة حرارية اقصى جنوب العراق

الغنام يصدر أمراً برفع سيطرة في الرمادي

Date: 2021-06-09 07:40:29
الغنام يصدر أمراً برفع سيطرة في الرمادي

ثاني عملية خلال أقل من 48 ساعة.. داعش يختطف اثنين من رعاة الأغنام غربي الانبار

Date: 2021-03-06 21:43:03
ثاني عملية خلال أقل من 48 ساعة.. داعش يختطف اثنين من رعاة الأغنام غربي الانبار

الاستخبارات العسكرية تعلن نجاح عدد من العمليات في الأنبار

Date: 2021-01-08 05:24:03
الاستخبارات العسكرية تعلن نجاح عدد من العمليات في الأنبار

قوة مشتركة تنفذ انزالا جويا وتعتقل قياديا في الحشد غربي العراق

Date: 2020-02-24 06:08:39
قوة مشتركة تنفذ انزالا جويا وتعتقل قياديا في الحشد غربي العراق

تفجير يودي بحياة ضابط في حرس الحدود وسائقه في الأنبار

Date: 2021-04-29 11:26:19
تفجير يودي بحياة ضابط في حرس الحدود وسائقه في الأنبار

بغداد.. مصرع شخصين بحريق التهم منزلاً واحتواء نيران كادت تأتي على منطقة صناعية

Date: 2021-06-07 22:09:06
بغداد.. مصرع شخصين بحريق التهم منزلاً واحتواء نيران كادت تأتي على منطقة صناعية