اندلاع حريق في معمل بكربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باندلاع حريق مساء يوم السبت في معمل بمدينة كربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن حريقا اندلع في معمل البان ضمن منطقة المعملجي في كربلاء، مضيفا أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى هناك لاخماده.

ولاحقا، أفاد الدفاع المدني بسيطرة فرقها على حادث حريق اندلع داخل مخزن لمنتوجات الألبان مشيد من الطابوق في منطقة المعلمچي وسط محافظة كربلاء.

وأضاف في بيان، أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطرها عن الشواغر القريبة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المخزن المحترق.

وأشار إلى أن سبب الحادث كان نتيجة عطب كهربائي نتيجة الحمل الزائد.

في الأثناء، نفت دائرة صحة النجف في بيان، "ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل ومن قبل بعض المدونين من حدوث حريق في مدينة الصدر الطبية وتدعو لتوخي الدقة في نقل المعلومة".

وقالت إن "ماحدث هو حدوث ثقب بسيط في (صوندة) تفريغ الاوكسجين من سيارة الاوكسجين الى الخزان وذلك بعد انتهاء التفريغ وتمت السيطرة عليه مباشرة بغلق مصدر التجهيز".