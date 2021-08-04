اندلاع حريق في مصرف وسط بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في بغداد، يوم الأربعاء، بسيطرتها على حريق اندلع في مصرف وسط العاصمة العراقية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "سيطرت، في غضون دقائق، على حادث حريق اندلع في السقوف الثانوي بالطابق الثاني داخل مصرف المشرق العربي الاسلامي في تقاطع المسبح بمنطقة الكرادة".

وأشارت إلى إخلاء الموظفين والمراجعين أولاً ثم المباشرة بعمليات الاخماد البسيطة في السقوف الثانوي نتيجة عطب كهربائي داخلي.

وأكدت المديرية انتهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية ودون تأثر عمل المصرف بتقديم خدماته المصرفية للمواطنين.