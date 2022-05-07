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اندلاع حريق في مستشفى بالموصل ومسلحون يهاجمون صومعة للقمح في الديوانية

Category: أمـن

Date: 2022-05-07T17:18:28+0000
اندلاع حريق في مستشفى بالموصل ومسلحون يهاجمون صومعة للقمح في الديوانية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، باندلاع حريق في مستشفى أهلية بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن حريقا اندلع في مستشفى نينوى الأهلي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وبحسب المصدر فان الحريق نشب في غرفة غسيل الملابس في الطابق العلوي، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحادث.

وفي حادث آخر أقدم مسلحون يستقلون سيارة صغيرة على اطلاق النار باتجاه الشاحنات المتوقفة امام (سايلو الديوانية) المحملة بمحصول القمح ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وفقا لمصدر أمني.

وبيّن المصدر أن الحادث أسفر عن أضرار بإحدى السيارات من دون إصابات بشرية.

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