اندلاع حريق في مخزن للاوكسجين داخل مستشفى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني باندلاع حريق مساء الاثنين في مخزن للاوكسجين داخل مستشفى بمدينة كربلاء جنوبي العراق.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "سيطرت على حريق داخل مخزن للأدوية واسطوانات الأكسجين في مستشفى العباس الأهلي الواقع مركز محافظة كربلاء".

وأضاف، أن فرق الدفاع "طوقت الحريق وعزلت النيران ثم نفذت عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على النيران ومنع اتساعها الى شواغر المستشفى وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية وحالت الى عدم تأثر عمل المستشفى بتقديم خدماته الطبية للمواطنين".

وطالب الدفاع المدني، بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر.