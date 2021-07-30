اندلاع حريق في مخزن بمساحة ألف متر مربع وسط بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني باندلاع حريق يوم الجمعة في مخزن مطبعة وسط بغداد، مشيرة إلى أن فرقها سيطرت على الحريق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهدها البشرية والالي ودفعت بعجلاتها التخصصية وقوامها 15 فرقة اطفاء للسيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلاع حادث مخزن مطبعة بمساحة 1000 الف متر مربع يحتوي على كميات هائلة من الورق الرول والفلكس ملاصق لمطبعة كبيرة في منطقة شارع السعدون وسط بغداد بأشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأضافت أن فرقها "طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت في المخزن وطالت بناية مجاورة لموقع الحادث فتسارعت فرق الاطفاء بمحاصرة النيران وضربت طوقا باستخدام ساتر مائي لمنع اتساع السنة اللهب الى المطبعة الملاصقة ونفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخزن والبناية والسيطرة التامة والاخماد النهائي دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".