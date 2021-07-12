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الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في سوق شعبية بمدينة الصدر

Category: أمـن

Date: 2021-07-12T17:51:21+0000
الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في سوق شعبية بمدينة الصدر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، عن اخماد حادث حريق اندلع داخل سوق الأولى في مدينة الصدر.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل عدد من المحلات التجارية المجاورة المشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال في سوق الأولى في مدينة الصدر شرقي بغداد".

واضافت، أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطرها عن المحلات والابنية التجارية واخمدت النيران دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني وفقا للبيان، فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

وقبل قليل أعلنت وزارة الداخلية، عن اندلاع حريق داخل محلات في سوق الأولى بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، اعلنت مديرية الدفاع المدني، أن  18 فرقة اطفاء وانقاذ تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل جملون متخذ كـ مخزن للحبيبات البلاستيكية والاسفنج في منطقة عويريج جنوب بغداد.

كما أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن وقوع حريق محدود في عدد من اقسام مقر الوزارة، مشيرة إلى إخلاء البناية من جميع الموظفين.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني توجهت من وزارة الداخلية مع فرق الوزارة وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث اصابات، وعلى الفور بدأ تحقيق الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحريق.

وأكدت في بيان ثانٍ أن الحريق حدث في النفق العمودي الخاص لخدمات الكهرباء والتبريد وتمت السيطرة عليه بالكامل وتمت إعادة العمل في البناية بشكل طبيعي.

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