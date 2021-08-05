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اندلاع حريق داخل هيئة السياحة العراقية وسط بغداد.. صور

Category: أمـن

Date: 2021-08-05T04:29:29+0000
اندلاع حريق داخل هيئة السياحة العراقية وسط بغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، انقاذ شخصين واخماد حريق اندلع داخل هيئة السياحة "الموصده ابوابها" وسط العاصمة بغداد .

وقالت الدفاع المدني في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن  فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع، صباح اليوم، داخل الطابق السادس في بناية هيئة السياحة التابعة الى وزارة الثقافة في منطقة العلاوي وسط بغداد، بأشراف مباشر من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان .

وأوضح البيان أن فرق الدفاع المدني اضطرت الى تسلق البناية بواسطة وضع سلالم اطفاء خارجية ومن عدة جهات حتى دفعت بعجلة السلم ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ لتعجيل الوصول إلى الطابق السادس المحترق من خلال النزول من اعلى البناية الى اسفلها بعد ان كانت ابواب الهيئة موصده امام فرق الدفاع المدني التي جاهدت للوصول إلى قلب النيران واخمادها وابعاد خطر انتشارها داخل طوابق البناية .

وبين أن فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من انقاذ شخصين محتجزين من الموظفين كانوا داخل البناية باستخدام سلت عجلة السلم أيضًا وتم اخراجهم وانزالهم بسلام وبصحة جيدة وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية في الطابق السادس الذي يحتوي على عدد من مكاتب الموظفين .

وعلى اثر ذلك، قال البيان، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل هيئة السياحة .

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