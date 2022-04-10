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اندلاع حريق داخل منازل سكنية ببغداد والدفاع المدني ينقذ أشخاصاً

Category: أمـن

Date: 2022-04-10T11:51:10+0000
اندلاع حريق داخل منازل سكنية ببغداد والدفاع المدني ينقذ أشخاصاً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، إخماد حريق اندلع داخل منازل سكنية في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل أربعة منازل سكنية تجاوز مشيدة من ألواح (السندويج بنل) سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الشالچية مجمع السكك ببغداد".

وأوضحت أن "فرقها انقذت عدداً من المواطنين مع تقديم الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي نتيجة إستنشاق الانبعاثات الغازية المصاحبة للحريق بالتزامن مع عمليات اخلاء الدور السكنية المجاورة تحسباً لامتداد النيران واتساع الحادث حتى تمكنت من الاخماد الكامل دون تسجيل خسائر بشرية".

وأشارت المديرية الى "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بناء على طلب الدفاع المدني لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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