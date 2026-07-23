اندلاع حريق داخل قاعدة كركوك الجوية (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

اندلع حريق، يوم الخميس، داخل قاعدة كركوك الجوية، فيما سارعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع داخل القاعدة بالقرب من أكاديمية شرطة كركوك، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني عمليات الإخماد.

وأضاف أن الجهات المختصة تعمل على احتواء الحريق وتقييم حجم الأضرار، مشيراً إلى أن أسباب اندلاعه لم تتضح حتى الآن، كما لم ترد معلومات أولية عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

والتقطت عدسة مراسل وكالة شفق نيوز، مشاهد تظهر تصاعد أعمدة الدخان من داخل القاعدة.