اندلاع حريق داخل قاعدة عين الأسد بالأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باندلاع حريق داخل مقر للقوات الخاصة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني، بمساندة حوضيات تابعة للجيش، توجهت إلى موقع الحريق للعمل على إخماده ومنع امتداده.

وأضاف أن الحريق لم يسفر، حتى الآن، عن أي خسائر بشرية، فيما أدى إلى احتراق أكثر من سبعة كرفانات، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تواصل أعمالها في موقع الحادث.