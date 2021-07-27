اندلاع حريق بمخيم يأوي أسر داعش جنوب الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء اندلاع حريق في مخيم الجدعة الواقع جنوب مدينة الموصل والذي يتواجد فيه أُسر عناصر تنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في "بورد" كهرباء بالقرب من مستوصف المخيم.

وأضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحادث دون وقوع أية خسائر بشرية .

وكانت الحكومة العراقية قد نقلت في نهاية شهر آيار الماضي عشرات الأسر العراقية التي ينتمي أبناؤها إلى تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى وسط رفض واعتراض الحكومة المحلية وسكان المحافظة.