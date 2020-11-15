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اندلاع حريق بمحل مشروبات كحولية في بغداد بعد تفجيره

Category: أمـن

Date: 2020-11-15T04:50:32+0000
اندلاع حريق بمحل مشروبات كحولية في بغداد بعد تفجيره

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الاحد بتعرض محل لبيع المشروبات المحولية وسط العاصمة بغداد الى تفجير بواسطة قنبلة محلية الصنع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفةً محلا لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الباب معظم وسط بغداد.

واضاف المصدر ان التفجير اسفر عن نشوب حريق داخل المحل، وعلى الفور فرق الدفاع المدني وصلت مكان الحادث وتمكنت من اخماد النيران دون اصابات تذكر.

وتزايدت في الآوانة الأخيرة استهداف مخازن ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، وعلى ما يبدو ان هذه الهجمات تحمل بصمات متشددين اسلاميين شيعة.

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