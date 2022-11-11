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اندلاع حريق بمجمع كليات باب المعظم واعتقال مدني انتحل صفة منتسب في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-11-11T18:24:13+0000
اندلاع حريق بمجمع كليات باب المعظم واعتقال مدني انتحل صفة منتسب في نينوى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الجمعة، باندلاع حريق بمجمع كليات باب المعظم وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع داخل غرفة الصيانة في دائرة الملاكات بمجمع كليات باب المعظم وتم إخماده من قبل فرق الدفاع المدني بدون خسائر بشرية فقط مادية".

وفي السياق، أفادت وزارة الداخلية بإلقاء القبض على شخص مدني ينتحل صفة منتسب شرطة يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بحجة إصدار بطاقات وطنية موحدة مقابل مبالغ مالية في محافظة نينوى. وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أخباراً وردت عن وجود شخص مدني يدعى (ف.ا.م) يقوم بانتحال صفة رجل شرطة لغرض النصب والاحتيال على المواطنين الذين لديهم معاملات في مديرية البطاقة الوطنية الموحدة / نينوى وأخذ مبالغ مالية منهم بحجة اصدارها لهم"، مضيفا "دونت أقوال المشتكي والذي جاء فيها قيام المتهم بأخذ مبلغ مالي وقدره (مائة وخمسون ألف دينار) مع معاملة إصدار بطاقة وطنية، وتم عرض المعلومات على القضاء الذي قرر إصدار أمر القبض على المتهم وفق القرار 160 لسنة 1983 وإجراء التحري الأصولي بحقه على الفور".

وتابعت، "تم الإيعاز الى مفارز الشؤون الداخلية المنتشرة في مدينة الموصل لغرض التعرف والاستدلال على مكان تواجد المتهم الهارب، وتم التوصل الى محل سكنة الكائن في منطقة باب الجديد، إذ تم نصب كمين محكم وبإشراف مدير شؤون نينوى في ساعة متأخرة من الليل وأثمرت الجهود بالقبض عليه".

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