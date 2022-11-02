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اندلاع حريق بالجانب الإيراني من منفذ زرباطية والدفاع المدني العراقي يتدخل

Category: أمـن

Date: 2022-11-02T20:09:45+0000
اندلاع حريق بالجانب الإيراني من منفذ زرباطية والدفاع المدني العراقي يتدخل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الأربعاء، تمكن فرقها من السيطرة على حريق اندلع في الجانب الإيراني من منفذ زرباطية الحدودي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها نجحت بالسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل ساحة وقوف الشاحنات في الجانب الإيراني من منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط".

وأوضحت ان "حادث الحريق اندلع بشاحنة محملة بسكيبات خشبية للسيراميك في الجانب الإيراني من المنفذ الحدودي مما اضطرها لطلب الاستعانة بفرق الدفاع المدني العراقي للسيطرة على النيران واخماد الحادث".

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